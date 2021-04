MARGUS MURAKAS MÕTISKLEB: kes on Horvaatia rallil kõige suurema pinge all? 

Olukord on intrigeeriv. Monte Carlos võitis Sebastien Ogier (Toyota), Lapimaal oli parim Ott Tänak (Hyundai), MM-sarja liider on aga noor Kalle Rovanperä (Toyota). Thierry Neuville'il (Hyundai) on kirjas kaks kolmandat kohta. Mullu napilt MM-tiitlita jäänud Elfyn Evans (Toyota) oli Lapimaal alles viies. Sebastien Ogier (Toyota) möllas Soomes üldse lumevallis ja lahkus sealt ühe hädise punktiga. Murakas usub, et kogu pilti vaadates on suurema surve all Toyota rahvas. Miks nii?