Esikohast unistav Virves: äärmiselt nõudlik ralli 

Virves käis asfaldil sõitu harjutamas kahel Itaalias peetud võistlusel ning jäi kogetuga rahule. Samuti lõi ta tänavu kaasa ka Otepää talverallil. Seega on talendile jagunud üksjagu rooliaega. Ta ütles Horvaatia ralli eel pressiteate vahendusel enesekindlalt, et eesmärk on esikoht! „Mitte keegi pole siin, et saada teist kohta. Kindlasti lähen võidu peale välja,“ ütles Virves.

„Kui paari sõnaga kokku võtta ees ootavat nädalavahetust, siis võib öelda, et tuleb äärmiselt nõudlik ralli, kus olud muutuvad pidevalt ja ettearvamatusteks tuleb kogu aeg valmis olla. Rajal on juba praegu väga palju kruusa ja muda ning kindel on see, et selleks ajaks, kui meie katseid läbime, on olukord veelgi keerulisem, kui rajaga tutvumise ajal,“ kirjutas rallimees kolmapäeval sotsiaalmeedias.