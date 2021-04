VIDEO | Rovanperä kihutas avakatsel põõsastesse! 

Rovanperä masin pärast teelt väljasõitmist. Foto: Kuvatõmmis WRC ülekandest

Toyota meeskond kinnitas, et Rovanperä ja tema kaardilugeja Jonne Halttuneniga on kõik korras:

Täna on rallil kavas kokku kaheksa kiiruskatset. Rovanperäl on MM-sarja liidrina 39 punkti, järgneb Thierry Neuville (35), Sebastien Ogier ja Elfyn Evans (31), Ott Tänak on 27 silmaga viies.