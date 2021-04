VIDEO | Rovanperä ralli kestis vaid paar kilomeetrit, laupäeval ta enam rajale ei naase 

Õhtul selgus, et Rovanperä auto sai nii põhjalikult kahjustada, et ta ei pääse rajale tagasi ka laupäeval.

20aastane soomlane tunnistas intervjuus DirtFishile, et pidamine muutus koguaeg ja sellega oli väga keeruline toime tulla. Ka teisedki sõitjad ütlesid katse lõpus, et teeolud olid ülilibedad. „Kõik olid üllatunud,“ tõdes Rovanperä. „Pidamine oli väga kehv ja muutus pidevalt. Mul oli enne avariid probleem alajuhitavusega. Allamäge sõites teadsime, et seal on libe, aga tegelikult oli libe koguaeg. Sõitsin sinna kurvi liiga suure kiirusega ning alajuhitavus ei aidanud kaasa, sest ma ei suutnud üldse püsida oma sõidujoones.“