Võrkpall ÄGE! Valitseva Eesti meistri ridadesse kuulub hetkel kolm kaksikute isa! Toimetas Kadi Parts , täna 13:42 Jaga: M

Tartu ridades Eesti meistriks kroonitud Ronald Järve kodus kasvavad kaksikud. Sama lugu on Tartu ridadesse kuulunud/kuuluva Kert Toobali ja värskelt tiimiga liitunud Martti Juhkamiga. Foto: Irina Mägi

Sel hooajal Eesti meistriks kroonitud Bigbank Tartu võrkpalliklubi teatas eile, et nende ridadega taasliitub värskelt isaks saanud Martti Juhkami. See tähendab, et uuel hooajal võib juhtuda, et ülikoolilinna tiimi eest mängivate meeste seas on kolm kaksikute papat!