Tänak ajakaotusest: tehnilisi muresid pole, aga rehvid ei tööta 

Avakatse järel oli Tänak teisel kohal, kuid kaotas iga katsega aega juurde ja nii on päeva teise poole eel tema kaotus Neuville’ile 25,3 sekundit.

Hyundai ralliboss Andrea Adamo ütles Tänaku seisu kohta, et tema masinale valitud rehvivalik ei olnud ilmselt parim otsus.

Rallit juhtiv Neuville sõnas, et päeva esimesest poolest võib kindlasti kaasa võtta selle, et katsed olid väga keerulised. „Aga proovisin kasu lõigata sellest, et sain esimesena sõita (pärast Kalle Rovanperä avakatsel teelt väljasõitu- K.P.). Aga kohati muutus tee väga palju ja polnud lihtne ette näha, millised tingimused on. Aga loomulikult on mul hea meel praegu rallit juhtida,“ muljetas Neuville.

Esimesel katsel rajalt üsna sügavale puudesse põrutanud Kalle Rovanperä kinnitas, et tema ja ta kaardilugejaga on kõik korras. Soomlane selgitas juhtunu kohta, et tal oli terve katse jooksul probleeme auto alajuhitavusega ja kuna kõnealuses kurvis oli tal kiirust liiga palju, kaotas ta juba kurvi alguses auto üle kontrolli ning seetõttu lõpetaski kraavis. „Probleem ei olnud selles, et kurvi lõpp oli üsna kitsas, vaid ma kaotasin kontrolli juba kurvi alguses. Täielikult minu viga,“ ei hakanud Rovanperä olusid süüdistama. MM-sarja üldliidri masin oli pärast avariid üsna korralikult keset metsa, aga Rovanperä avaldas lootust, et auto saadakse ikka kätte ja mehaanikud teevad masina sõidukorda.

Neuville’i järel on hetkel teisel kohal Elfyn Evans, kes nentis sarnaselt teistele sõitjatele, et tingimused on väga segased ja muutlikud ning haardumist leida oli raske. „Pinnas võis igas kurvis muutuda,“ ütles Evans. Oma tiimikaaslase Rovanperä avariikoha kohta ütles britt, et esimesel katsel sinna jõudes oli tal loomulikult veidike kuklas soomlase õnnetus, aga liiga palju ta sellele ei keskendunud. „Tunnen talle kaasa, aga kui tema poleks seal välja sõitnud, oleks seda ilmselt teinud mõni tagantpoolt tulnud masin,“ andis Evans mõista, et kõnealune kurv oli kõigi jaoks keeruline.