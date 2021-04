WRC Margus Murakas osutus prohvetiks! Rovanperä ei oska selgitada, miks nii läks Toimetas Kaarel Täll , täna 16:10 Jaga: M

Kalle Rovanperä. Foto: EPA/Scanpix

„Esimese hooga tahaks öelda, et kõige rohkem pinget on sellel, kes väidab, et ta tunneb end kõige vabamalt. Ehk siis Rovanperäl.“ Nii arutles neljapäeval Eesti rallilegend Margus Murakas, kui uurisime, kes on sel nädalavahetusel kõige suurema pinge all. Reede hommikul peetud Horvaatia ralli esimesel kiiruskatsel kihutas Rovanperä teelt välja ja katkestas.