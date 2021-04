Maadlus Kuldse Mäe treener Raska: Epp on teinud arengus sammu edasi ja läinud enesekindlamaks Eigo Kaljurand , täna 17:25 Jaga: M

Ahto Raska (vasakul) koos Euroopa meistri Epp Mäega. Foto: Stanislav Moškov

Kehakaalus kuni 76 kg Euroopa meistriks kroonitud maadleja Epp Mäe treener Ahto Raska sõnul on hoolealune teinud arengus sammu edasi ja enne EMi oli tunne, et ta võib kõiki võita. Kuigi esikoht süstis olümpia eel enesekindlust, siis Tokyos on stardinimekiri tugevam ning seal unistavad medalist kümmekond naist.