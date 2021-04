Lugu sellest, kuidas vallandamine teeb rikkaks! 

Äsja sai Portugali härra hundipassi Tottenhamist ning vallandamisega kaasnes väidetavalt tšekk 30 miljonile naelale. Süsteem on laias laastus selline, et treenerid sõlmivad pikad lepingud ja kui nad varem minema saadetakse, siis maksab klubi kogu alles jäänud lepingu tasu välja.

Kuidas seda kõike teha? Sõlmi pikk leping ja võida karikaid, kuid seejärel pane võistkond mängima ebameeldivat jalgpalli, mis on igav ega too ka tulemust. Siis oota kannatlikult vallandamist ja tee juba puhkuseplaane, sest peagi on pangakonto taas punnis!