Boss Adamo kommenteeris Tänaku etteastet: minu arvates oli asi enesekindluses 

Hyundai ja Neuville hoiavad kokkuvõttes siiski esikohta. Seega, kas Adamo on päeva lõpuks õnnelik? „Õnnelik on suur sõna...“ kõlas bossi vastus WRC+ ajakirjanikule. „Ütleme nii, et siin käib kõva võitlus. Päev oli keeruline. Kahjuks olid Ott ja Craig (Craig Breen on viies, kaotust 54,8 sekundit - toim) hommikul teistest maas. Ott kaotas hommikul päris palju.“