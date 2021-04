Eesti duo hakkas Horvaatias uut legendi kirjutama 

„Proovisime päeva teises pooles osadel katsetel sõita ka kõvema rehviga ja saime aru, et tänane rehvivalik ei olnud kõige mõistlikum. Lühikestel katsetel sõitsime pehme seguga rehviga, aga siinsel asfaldil ei töötanud see nii, nagu peaks. Nüüd aga saame veel video põhjal sisuliselt uue legendi homseks kirjutada, nii et tööd täna hotellitoas veel jagub. Loodame, et saame homme ennast paremini käima ja rohkem enesekindlust tagasi, sest ralli on pikk ja sõita on veel palju.“