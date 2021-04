TOHOH! Kaugushüppe olümpiavõitja tahab kulla võita ka talvisel OMil: kavatsen ajalugu teha 

Kui see peaks õnnestuma, oleks tegu ajaloolise saavutusega. Ükski Suurbritannia sportlane pole suutnud võita medali nii suve- kui ka taliolümpialt. 34aastane Rutherford kinnitas, et tema kavatsused on tõsised. "Ma pole kunagi midagi poole kohaga teinud. Tulen tagasi, et ajalugu teha," sõnas sportlane The Guardianile.