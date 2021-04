Olümpia valikregatil üle saja konkurendi seljataha jätnud Rammo: võistlus läks asja ette 

"Mul läks siin Vilamouras toimunud regatt vägagi asja ette," lausus Rammo peale võistust. "Suure grupisõidu osas on mul alates eelmise aasta sügisest olnud väga pikk paus. 2020. aasta treeningud toimusid Eestis, kus olümpiaregatile sarnaseid tingimusi, nagu suurt lainet ja hoovust, praktiliselt pole."

Rammo sõnul algas tema ettevalmistus olümpiaregatil valitsevate olude jaoks veebruaris Portugalis. "Ise arvasin enne regatti, et kui siin esikahekümnesse pääsen, siis olen väga hästi purjetanud ning 23. kohaga ei jäänud ma sellest kuigi kaugele. Plaan on tegeleda edasi pisivigade välja ravimisega. Selleks tulen Portugali tagasi mai alguses, et maailma tippudega uuesti koos treenida," sõnas Eesti purjetaja.