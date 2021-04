Andres Sõber: meil on iga 20aastane käkerdis treener ja mõtleb, et on jube hea 

Sõbra hinnangul on näiteks USA korvpallitreenerid siinsetest juhendajatest oluliselt suurema kogemusega. „Mina olen poisike oma vanusega, seal on treenerid 70, 75 ja seal on tarkus. Meil on aga iga 20-aastane käkerdis treener ja mõtleb, et ta on jube hea. Tihtipeale võtab ta ju ka suure vastutuse,“ rääkis otsekohese ütlemisega treener.