OIVALINE OGIER: valitsev maailmameister võttis avarii ja katkise auto kiuste ülinapi võidu 

„Ma ei usu, et see oli võiduks piisav. Oli sündmusterohke nädalavahetus, aga jõudsime kohale ja vaatame tulevikku,“ arvas eelviimase WRC-sõitjana punktikatse lõppu jõudnud Ogier, et tema pingutustest jäi rallit 3,9 sekundiga juhtinud Evansi vastu väheks. Kuid viimase mehena startinud britt eksis sõidu lõpuosas, käis murul ja jäi kokkuvõttes Ogier'le alla 0,6 sekundiga. Sarja ajaloos on esimest ja teist meest lahutanud väiksem vahe vaid 2011. aasta Jordaania ja 2007. aasta Uus-Meremaal etapil.