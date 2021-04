Tänak: naudin asfaldirallisid, kuid olin terve nädalavahetuse mugavustsoonist väljas 

Eestlane sõitis esimesel kiiruskatsel välja teise aja, kuid langes seejärel neljandaks ning püsis sel positsioonil etapi lõpuni. Lõpuks noppis ta 13 punkti, teenides ühe silma punktikatsel saadud viienda koha eest. Üldarvestuses on ta nüüd neljas, avakatsel teelt välja sõitnud senine liider Kalle Rovanperä katkestas ja jäi tulemuseta. Tänaku ootused olid aga kõrgemad, sestap teda see resultaat ei rahulda.

"Meie esitus polnud sellisel tasemel nagu olime oodanud või lootnud. Naudin asfaldirallisid, kuid olin terve nädalavahetuse jooksul mugavustsoonist väljas. See ei tundunud loomulikuna ning meie sooritusest jäi vajaka. Selge, et mul on vaja tööd teha, ent saame lohutada Thierry nädalavahetusel tehtud tööga," sõnas Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

"Andsime endast terve nädalavahetuse vältel parima, surusime kõvasti ning sõitsime auto võimekuse piiril. Me ei andnud alla kuni punktikatseni, võidu nimel käis väga tihe võitlus. Kaotasime ühel kiiruskatsel vähemalt kolm sekundit, kuid isegi kui oleksin suutnud seda vältdia, poleks sellest [võiduks] päris piisanud. Kiiruste vahed on liidritel uskumatult väikesed. Kuid panime endast kõik välja ning tundsin end hästi nenedel keerukatel asfaltteedel. Nautisime rallit ning Martijn tegi head tööd. Kaardilugejale polnud nädalavahetus lihtne, seega peame sellest positiivset kaasa võtma," lausus Neuville.

"Nädalavahetus oli kokkuvõttes pettumustvalmistav. Meie jaoks oli mäng sisuliselt läbi siis, kui laupäeva hommikul pärast katsel 100 meetri läbimist rehv purunes. Nägime vaeva, et tunda end autos sama hästi kui kodus, kuid sel korral see ei tõõtanud. Kohati leidsime hea tunnetuse ning nendel kordadel saime ka suruda, nagu näiteks punktikatsel. Kuid üldjoontes vajame enamat. Sellele vaatamata nautisin rallit, õppisin palju ning kogusin kindlasti palju mõtteainet," võttis Breen oma ralli kokku.

Rallitiimi pealik Andrea Adamo tunnustas hoolealuseid nende tubli panuse eest, kuid kirus meeskonna valitud strateegiat. Ta usub, et hea õnnestumise korral võinuks Neuville võidu võtta. Järgmistel rallidel on itaallase sõnul eksimisruumi märksa vähem.

"Arvan, et kui me poleks laupäeval rehvivalikuga eksinud, eriti nähes, kui kiiresti Thierry kogu nädalavahetuse jooksul sõitis, siis oleks ta võinud liidritele lähemal olla ning ehk ka võidu võtta. Positiivse poole pealt toon välja, et tiim töötas väga kõvasti ning mul on selle üle hea meel, sest auto on end konkurentsivõimelisena tõestanud. Ehk tuleb meil strateegia valimist parandada, sest hooaja lõpuni käib kõva võitlus ning iga väiksemgi eksimus karistatakse avaldab järjest suuremat mõju," sõnas Adamo.