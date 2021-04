VIDEO | Kalev/Cramo eest supermängu teinud Keene teenis ühisliigalt tunnustuse 

Cramo oli eile 94 : 89 parem Krasnojarski Jenisseist. Supermängu tegi Eesti klubi poolt ameeriklane Marcus Keene, kes sai kirja 28 punkti, kolm lauapalli ja kolm korvisöötu. Ühisliiga sotsiaalmeedias tunnustati Keene'i sellega, et tema tipphetkedest pandi kokku ja postitati eraldi video.

Keene on ühisliigas hetkel punktitoojate edetabeli liider, tema keskmine summa mängu kohta on 20 punkti. Tabeli teisel kohal on Enea Zastal Zielona Gora mängija Rolands Freimanis (18,57 punkti keskmiselt mängus) ja kolmandal positsioonil paikneb Lokomotiv-Kubanit esindav Jordan Crawford (18,38).