Liiklusavariisse sattunud Ogier teenis rahatrahvi ja tingimisi võistluskeelu 

Ralliportaal Dirtfish vahendas, et Ogier, tema kaardilugeja Julien Ingrassia ja Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström käisid kõik rahvusvahelise autoliidu (FIA) kohtunike ees aru andmas. Kohtunike otsuse kirjelduses selgitati, et avarii juhtus seetõttu, et rallile kiirustanud Ogier ja Ingrassia said keset linnaliiklust aru, et peavad midagi oma auto juures kontrollima. Nad märkasid sobivat bussipeatust ja tahtsid sinna keeramiseks sõidurida vahetada, kuid samal ajal ilmus nende kõrvale sellest reast kiirelt lähenenud masin, millega rallimeeste auto kokku põrkas.