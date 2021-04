Eestlannad andsid maailma edetabelis kohti ära 

Meeste maailma edetabelis on eestlastest hetkel parimal ehk 626. kohal Jürgen Zopp, kes teatas mullu detsembris, et tõmbab karjäärile joone alla. Kristjan Tamm langes kaks kohta ja on edetabelis 662. real, kohti andsid ära ka Vladimir Ivanov (ATP 720.) ja Kenneth Raisma (ATP 846.). Tubli tõusu tegi Daniil Glinka, kes ronis ülespoole 16 positsiooni ja on nüüd maailma 848. mees.