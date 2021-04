PILTUUDIS | Tiger Woods on pärast ränka õnnetust taas jalgel 

Veebruarikuu lõpus sattus Woods õnnetusse, kui kihutas Los Angelese maakonnas oma autoga teelt välja vastu puud. Woods tuli masinast välja lõigata ja kõmuportaali TMZ andmetel oli ta paremas jalas vähemalt kahes kohas lahtine jalaluumurd. Nüüdseks on golfar teatanud, et on tervenemas ja tal on selle protsessi juures abiks ka truu sõber ehk koer.