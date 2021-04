Maret Ani: Kontaveidi otsus oli intelligentne, sest kui asjad ei sobi, pole vaja kummi venitada 

Anett Kontaveit. Foto: JAIMI JOY/Scanpix

Anett Kontaveit andis oma kodulehel teada , et lõpetab koostöö senise treeneri Nigel Searsiga. Endine tipptennisist ja praegune treener Maret Ani sõnas selle kohta, et kõrvaltvaatajana on raske kõiki otsuse tagamaid teada, kuid kui asjad enam ei klappinud, oli igati tark juhendajat vahetada hoolimata sellest, et hooaeg on alles pooleli.