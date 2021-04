Narkokuritegudes süüdi mõistetud Soome purjetaja loodab siiski olümpiale pääseda 

Järvinen ja Sinem Kurtbay lunastasid eelmisel kuul olümpiapääsme sel suvel toimuvale Tokyo OMile. 20. aprillil kogunes Soome olümpiakomitee, et arutada, millised mehed selle pääsmega olümpiale saadetakse. Otsustati, et Kurtbay kõrval saab purjekasse istuda 21aastane Akseli Keskinen, mitte 45aastane Järvinen.

„Otsus on langetatud Akseli Keskineni edasise karjääri arengut silmas pidades ning sõltuvalt asjaolust, et Kurtbay/Keskinen on rahvusvahelisel tasandil esinenud edukamalt kui Kurtbay/Järvinen,“ vahendas Soome olümpiakomitee esindaja Mika Lehtimäki sõnu portaal insidethegames.biz.