INTERVJUU | Kõigepealt armus Katrin Loo jalgpalli. Hiljem tõi jalgpall tema ellu armastuse! 

Soomes on jalgpall tüdrukute seas populaarsem kui Eestis. Soome kasuks räägib ka see, et seal on jalgpallihallid. Nali naljaks, saan aru küll, et seda tuuakse ühelt ja teiselt poolt pidevalt näiteks, aga reaalsus on ju see, et meil on detsembrist veebruarini väljakud jääs, aga teeme nende peal trenni ikka edasi. See ei ole ju trenn, see on kulgemine! Kiireid suunamuutusi ja teatud harjutusi palliga ei saagi teha. Soomlased lähevad samal ajal rahulikult lühikestes pükstes halli, teevad trenni ära ja saavad sealsamas veel ka jõusaalis asjad ära teha.

Süsteem on lihtsalt niivõrd palju parem, sportlane on selle keskmes. Tema baasvajadused on kaetud! Mulle meeldib selline lähenemine tohutult. Meie jaoks oleks juba väga suur edasiminek, kui saaksime kasvõi mõne halli juurde. Võib ju öelda, et see on esimese maailma probleem, aga kui seitsmeaastane tüdruk peab iga talv väljakul uisutama, siis kaotab ta ju igast aastast neli kuud, samal ajal kui sama vana soomlanna teeb trenni niimoodi, et silm ka ei pilgu. Ja kümne aasta pärast me siis võrdleme neid omavahel. See ei ole ju pseudoprobleem.

Lisaks arvan, et mängijad alustavad jalgpalliga seal palju varem kui Eestis. Meie praeguses U15 ja U17 koondises näen küll juba mängijaid, kes on silmanähtavalt varem alustanud. Iga treener saab seda ka muidugi ise reguleerida, aga kui mina noortetreener olin, siis minu jaoks oli alati esimene prioriteet mängijate tehnilise võimekuse arendamine. Kui mina tulin 14–15aastaselt jalgpalli juurde, siis nägin tundide kaupa vaeva sellega, et pall püsiks jala küljes. Kui olin tipuründaja, siis mõtestasin enda jaoks selle nii, et ükskõik millise söödu ma ükskõik millisesse kehapiirkonda saan, mina pean olema suuteline seda kontrollima. Võibolla on see ainus pall, mille ma mängu jooksul üldse saan! Kui tehnika arendamisega juba viieaastaselt alustad, siis sul on viieaastane edumaa mängija ees, kes alustab kümneselt. Seda aega pole küll võimatu tasa teha, ent see eeldab juba suuremat ambitsiooni ja meeletut töötahet.

Kas meie naistejalgpall on üldse viimase kümne aastaga edasi liikunud? Kui, siis mille poolest?

Naistejalgpallis on tekkinud viimase kolme aastaga süsteem, et kui mängija on koondisega ära, siis makstakse selle eest nii-öelda päevaraha. See on kindlasti üks asi, mis on paremaks läinud. Iseenesest on see küll väga tore, aga samas ei ole nii, et kui veebruaris koondises oled, siis on märtsis see raha sul kontol, vahel viibib see päris pikalt.

Meil on suur probleem sellega, et paljud andekad mängijad loobuvad varakult. Sageli juhtub see hetkel, kui nad keskkooli lõpetavad, ülikooli astuvad ja peavad selle kõrvalt tööle minema, et majanduslikult hakkama saada. Kui asjad konteksti asetada, siis jalka mängimine on ju hobi, aga see võtab ära nii palju aega, nagu käiksid tööl. Kui tekib valikumoment, siis tõenäoliselt ei tule ju jalgpalli mängimiseks ülikoolist või töölt ära. Selles vallas leian, et koondisekandidaate ja noori võiks natuke rohkem stipendiumitega toetada, kasvõi nii palju, et oleks võimalik tööl käia poole kohaga.

Katrin Loo koos venna Martiniga. Foto: Martin Ahven