Adamo kiidab uusi korraldajariike: peame tõsiselt mõtlema, kas vanad WRC-etapid väärivad kalendris kohta 

Autoralli MM-sarja sõidetakse alates 1970. aastast ja Horvaatia oli 34. korraldusõiguse teeninud riik. Kuigi Zagrebi ümbruses toimunud võistlusele ametlikult publikut ei lubatud, siis reaalsuses olid teeperved rahvast täis. Hyundai pealiku Adamo sõnul on see pigem postiivne märk.

Itaallase meelest näitavad Horvaatia-sugused riigid, kus ralli läheb inimestel korda, et neid peaks tõsiselt ka edaspidi kalendrisse kaaluma. "Ma usun, et MM-sari vajab tõelisi etapp, olgu nad uued või mitte," leidis Adamo portaaliga Motorsport vesteldes. "On aeg otsustada, kas mõned vanad etapid väärivad kohta. Ma isiklikult eelistan näha kirglike inimeste poolt korraldatud võistlusi, kus keskendutakse õigetele asjadele."