SUUSAKOONDISED ON MURES: Norra supleb rahas, aga mujal pole treenereid, lund, publikut ega sponsoreid 

Sloveenia võitis viimasel MMil kaks medalit, kui Anamarija Lampic noppis individuaalses sprindis pronksi ja Koos Eva Uvreciga võideti sama medal ka võistkondlikus sprindis. Sloveenia spordijuht Nejc Brodari sõnul tehakse 200 000 euro eest sisuliselt imet.

Sloveenia spordijuhi sõnul on see ime, et nende eelarve juures jõudsid nende naised teatesprindis poodiumile. Foto: Imago/Scanpix

"Sloveenial ei saa kunagi olema tugevat teatevõistkonda. Oleme väike riik. Oleme edukad nii mitmelgi spordialal, kuid spordiringkonnas pole murdmaasuusatamine kuigi populaarne. Oleme populaarsed ainult mõnes piirkonnas. Lisaks ei teeni sportlased kuigi palju. Kui võidad ühe võistluse, saad umbes 10 000 eurot, mäesuusatamises makstakse viis korda rohkem. See on ütlematagi selge, millesse nad investeerida tahavad," ütleb Brodar.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Tema sõnul on murdmaasuustamine sloveenide jaoks igav. "Therese Johaug stardib, läheb eest ära ja võidab. See ei tohiks olla nii etteaimatav. Me peaksime taas sõitma linnasprinte, äkki sisse tooma mõned hüpped ja tehnilised takistused," viskab ta õhku ühe idee. "Laskesuusatamises muutuvad positsioonid, kui keegi eksib tiirus. Me peame jõudma noorteni ja peame kuulama, mida nemad tahavad."

Tom Horrocks on Ameerika suusaliidu murdmaasuusatamise kommunikatsioonijuht. Mees on rahul, et nende kolme aasta eelarve kattis eelmainitud fond, kuid peale olümpiat peavad nad taas raha leidma.

"Meil on sportlased, kes tegelevad alaga väga tõsiselt. Aga MK-sari peab jõudma USAsse, et ka siinsed inimesed näeksid, et tegu on laheda alaga," lausub Horrocks VG-le. Möödunud aasta märtsis pidi MK-etapp toimuma Minneapolises, kuid see jäi koroonapandeemia tõttu ära. Mehe sõnul jõudsid Oberstdorfi MMi ülekanded USA teleekraanile vaid paariks tunniks ja sedagi väiksemal kanalil.

Tema meelest soosib praegune kalender liialt Eurooplasi. "Me ei suuda ressursside osas Norraga võistelda, kuid lisaks sellele peame terve hooaja reisima. Jessica Diggins oli eelmisel hooajal 117 päeva järjest kodumaalt eemal. Kui tihti norralased siia tulevad? Suusatajad võivad tuua siia hooajal alguses või lõpus. Vaadake, kui palju peab USA koondis reisima," lausub Horrocks, kes unistab niisamuti linnasprindi MK-etapist, mis toimuks New Yorgi Central Parkis.