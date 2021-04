Jalgpallifotograafide maffia noored matroonid eelistavad tõsiseid töömehi klantsitud ilueedidele 

„Ausalt öelda polegi ma selle peale mõelnud,“ tunnistab Jana Pipar (27), kui esitan talle šovinistlikult otsekohese küsimuse, et kuidas on nii läinud, et jalgpalli pildistamises on Eestis tekkinud justkui kolme naise triumviraat, et mitte öelda maffia – samal ajal kui näiteks pressifotograafide ja looduspiltnike seas kipuvad meil laiutama pigem mehed.