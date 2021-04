FIA rahustab rallifänne: oleme hübriidtehnoloogia arendamisega graafikus 

"Rally1 hübriidprojekt on suur verstapost ralli arengus ja rõhutab FIA pühendumust jätkusuutlikkusele ja kõrgtehnoloogiale. Muidugi seisab iga uus toode silmitsi väljakutsetega. FIA, tootjad ja tehnilised partnerid teevad käimasolevas katseetapis tihedat koostööd," ütles pressiteates Matton, kelle sõnul on paratamatu, et uue toote arendamisel tekivad väljakutsed.

M-Sport Fordi tiimipealik Richard Millener tõdes eelmisel nädalal, et tagasilöök on siiski probleem. "See on kahetsusväärne, et arendustöö on veninud, kuid olukord on kõigi jaoks sama. Mõnes mõttes on see huvitav, kuid olukord tekitab stressi meile kõigile," ütles Millener, kelle sõnul osaleb M-Sport järgmisel hooajal vaid sellel juhul, kui starti pääsevad hübriidmootoriga Rally1 masinad.