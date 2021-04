Zinedine Zidane’i hoolealused on La Ligas ja meistrite liigas viimasest 28 matšist kaotanud vaid ühe ja sealgi jäi meeskond juba üheksandal minuti vähemusse. Hispaanias jagatakse tabelis teist kohta Barcelonaga, liigat juhib nende linnarivaal Atletico, kellel on 2 silma rohkem. Meistrite liigas lükati eelnevas kahes ringis välja Atalanta ja Liverpool, kes kahe matši kokkuvõttes alistati vastavalt 4 : 1 ja 3 : 1.

Tucheli käe all on Chelsea Euroopa ühe parima kaitsega meeskond, sest 21st matšist lausa 16 on hoitud vastane nullil. Nii on kohtumise eel võtmeküsimus, kas Real suudab Londoni klubi kaitse lahti muukida?