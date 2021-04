Vollekoondise missioon: leida lühikese ajaga eelmise suve hea klapp 

Temaga nõustus rahvusnaiskonna itaallasest peatreener Micelli. „Vabanduste jaoks ei ole aega. Tahan,et meie võistkond mängiks oma julge oleku ja positiivse atmosfääriga,“ rääkis ta. Hetkel olevat seis selles osas hea: „See tiim teeb alati väga tublilt tööd ja näen, et nendevaheline keemia on väga hea. Nad on justkui üks keha, kus voolab sama veri. Kõik toetavad üksteist ja usun, et nii lühikese ettevalmistuse puhul saabki otsustavaks see, millise atmosfääri suudavad luua nii mängijad, meie taustajõudude tiim kui alaliit.“

Micelli rõhutas Eesti võrkpalliliidu olulisust ka mängijate motiveerimisel ja eesmärkide seadmisel: et naistele ei pandaks liiga pikaajalisi pingeid, vaid kõik saaksid sihte seada nädala ja päeva kaupa. Ka Mõnnakmäe sõnul ei ole praegustes oludes mõtet keskenduda augustikuisele EMile, vaid sättida silmad ainult maikuu valikmängudele: „Viimane aasta on näidanud, et peab elama üks päev korraga. Me ei mõtlegi kaugemale: esmalt on kvalifikatsioonimängud, siis vaatame edasi.“

Koroonast räsitud maailmas püsib endiselt oht, et kuri viirus pääseb ka Eesti koondise ridadesse, sest mängijad ei ole veel vaktsineeritud. Riskide minimeerimiseks on rahvustiim pandud nii-öelda mulli ja nad liiguvad Tallinnas vaid trenni ja hotelli vahel. Prantsusmaalt koju saabunud Miilen nentis, et viiruseoht teeb teda veidi murelikuks. „Maikuu on valikmängude pidamiseks viimane võimalus, seega pole neid enam kuhugi edasi lükata,“ nentis nurgaründaja. „See tähendab, et kõigil lasub suur vastutus koroonaviiruse osas. Keegi ei taha olla see, kes meie plaanid ära rikub, sest kui peakski tulema puhang, siis halvimal juhul me ei lendagi valikmängudele,“ lisas ta.

Laak uskus, et ühiselt mullis viibides ei tohiks koondisega midagi juhtuda, kuid kui asjad pööravad hapuks, ei ole midagi teha, sest koroona on vääramatu jõud. Ka Mõnnakmäe sõnas, et liigselt ta sellele ei mõtle, sest viiruse levikut on keeruline kontrollida.

Tehtav või väga raske?

Nagu varem mainitud, peab Eesti maikuisel EM-valikturniiril pääsema kolmeliikmelise alagrupi kahe parema hulka. Sealjuures teistes alagruppides osaleb neli võistkonda, seega oleks eestlannadel justkui eelis, sest üle tuleb mängida vaid üks vastane. „Tehtav,“ hindasid meie naiste edasipääsuvõimalusi nii Miilen kui Laak. „Mõlemad tiimid on sellised, keda võime võita, aga kellele ka kaotada. Minu arust läks üsna hästi alagrupiga,“ rääkis Miilen.

Laak analüüsis omalt poolt, et Šveitsil on küll paar superstaari, kuid keskmine tase ei ole liiga kõrge. Valgevenelannadel on tema hinnangul jälle keskmine tase kõrgem, aga puuduvad üleliia suured nimed. „Arvan, et oma veidi teistsuguse mänguga suudame neile haiget teha küll,“ lisas diagonaalründaja.