MMi esitosinas lõpetanud Puusta: olen rahul, kuid alati on ruumi arenguks 

Kokkuvõttes 12. koha saanud Ingrid Puusta lõpetas esikümnes neljas sõidus. "Siin Cadizis on viimased kolm päeva olnud väga tuulised olud. Esimesel päeval jäid sõidud isegi ära kuna tuult oli kuni 20 m/s. Olud on olnud väga keerulised, sest laine oli suunaga vastu tuult. Kokkuvõttes tulin kaheteistkümnendaks ja olen rahul, kuid alati on ruumi arenguks. See oli hea ja ühtlasi viimane võistlus enne olümpiamänge," ütles pressiteate vahendusel Puusta, kes edasi läheb Iisrael toimuvasse treeninglaagrisse.