VIDEO | Doncici supermäng aitas Dallase kindla võiduni 

Läänekonverentsis hoiab Dallas 34 võidu ja 27 kaotusega kuuendat kohta, liider on 44 võidu ja 17 kaotusega Utah Jazz. 62 matšist pooled võitnud Golden State on 15 tiimi konkurentsis kümnendal kohal. Idakonverentsi parim on möödunud öösel võõral platsil Toronto Raptorsi tulemusega 116 : 103 alistanud Brooklyn Nets (42 - 20).