PSG tegi Messile ahvatleva pakkumise 

Kuigi selle detaile pole avalikustatud, usutakse PSGs, et nende pakutud lepingut on raske teistel tiimidel üle lüüa, vahendab Hispaania ajaleht Marca.

Teada on, et suvel 34. sünnipäeva tähistav Messi saaks omale särginumbri 10, mis kuulub Prantsusmaa meistriklubis hetkel Neymarile. Brasiillane liitus nendega 2017. aastal Barcelonast 222 miljoni euro eest, mis on kõigi aegade suurim üleminek, ja on hetkel PSG suurim staar.