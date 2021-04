Tänak asfaldirallidest: peame leidma lahenduse, sest muidu läheb raskeks 

Eestlane usub, et see on siiski võimalik, sest tiimikaaslane Thierry Neuville on asfaldirallidel kenasti hakkama saanud. Horvaatias sai belglane Toyota pilootide Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi järel kolmanda koha.

"Arvan, et selle autoga suudab asfaldil ainult Thierry sõita ning nii on alati olnud. Seega olen üsna kindel, et ta on sellega harjunud. Kuid jätkame üritamist, sest asfaldirallid on suur osa MM-sarjast ning on tähtis, et leiaksime lahenduse, sest muidu võib raskeks minna. Sel nädalavahetusel oli kindlasti hea õppida ning tavapäraselt õpitakse sellistel rasketel rallidel kõige rohkem. Kuid peame hiljem, kui meil rohkem aega on, uuesti tagasi vaatama," lausus Tänak WRC kodulehel avaldatud intervjuus.