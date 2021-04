EOK premeerib Euroopa meistriks tulnud Epp Mäed kopsaka rahasummaga 

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas EOK kodulehel Mäele südamlikku tänu. „Eestimaalastele raskel ajal näitasid sa oma töökuse ja usinusega, et kõik on võimalik! Kes teeb, see jõuab! Olümpia-aastal on see saavutus veel magusam!” kiitis Sõõrumaa.