Võrkpall Laak asub õppima saksa keelt, Miilen on uue tööandja otsingutel Kadi Parts , täna 17:40

(Vasakult) Kertu Laak, Kristiine Miilen ja kolmas koondislane Hanna Pajula. Foto: Kertu Laagi instagrami konti / @ketshhh

Eesti võrkpallikoondislased Kertu Laak ja Kristiine Miilen nentisid, et said lõppenud hooajal oma klubides liiga vähe mänguaega. Kui 23aastane Laak on uue leivaisa juba leidnud, siis 25aastane Miilen alles otsib uut klubi.