Kultuurkapital maksab Veerpalule olümpiavõitja preemia välja 

Selle aasta kultuurkapitali taotlusvoorus oli 23 olümpiamängudel medali võitnud sportlase tunnustuspreemia nime seas ka Andrus Veerpalu, kuid aprillis selgus, et Rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) silmis on Andrus Veerpalu mõistetud süüdi veredopinguga seotud tegevustes ja talle määrati kaheaastane tegutsemiskeeld. Samuti teatas Eesti president Kersti Kaljulaid, et võtab Veerpalult talle antud kaks riiklikku teenetemärki tagasi.