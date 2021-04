BLOGI | PSG ja ManCity madistavad Meistrite liiga poolfinaalis 

Kui suur taak on see Cityle ja nende treenerile Pep Guardiolale, et neil on mitu aastat järjest Euroopas põrunud? Kas on tunda, et katalaan mõtleb suurtes mängudes üle? „Üks asi on koduliigas pallida, kus kohtud samade vastastega ja tunned treenereid. Euroopas tulevad vastu hoopis teise stiiliga meeskonnad. Raske öelda, kas seal tuleb treeneri poolt ülemõtlemist, aga on näha, et soov on viimastel aastatel väga suur,“ kahtlustab Reim, et kuskil kuklas võib Guardiolal surve olla.