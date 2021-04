EM-piletile lähedal oleva käsipallikoondise peatreener: keskendume oma tegemistele 

EM-valikturniiri avakohtumises novembri algul said austerlased Grazis 31:28 (16:16) võidu. Peaaegu kuus kuud tagasi oli Eesti suure osa mänguajast tagaajaja rollis, kuid võitles hästi ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Karl Toom saatis toona Austria võrku 11 palli, vastaste täpseimana tabas 130-kilone joonemängija Tobias Wagner seitse korda.

"Eelmisest omavahelisest mängust on aega möödas, aga muidugi oleme sedagi analüüsinud. Mängijatele on väga tähtis, et korra ollakse juba kohtutud. Kasulikum on siiski vaadata, kuidas Austria mängis märtsis Bosnia ja Hertsegoviina vastu," kirjeldas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson analüüsiprotsessi.

"Veelgi olulisem on loomulikult meie endi mänguplaan. Oleme nüüd paar päeva korralikult tööd teinud ning ootame veel eile saabunud Mait Patraili lülitumist treeningutele. Hooaeg on pikk olnud ja algul olid mõned pisiprobleemid, aga hetkel on kõik mehed terved ja valmis lahinguks," kinnitas meie rahvusmeeskonna rootslasest juhendaja.

"Novembrikuise mänguga võrreldes on vastasel juures paar tähtsat mängijat, kuid see ei tohiks nende mängupilti muuta. Meil on lisaks Maidule lisandunud ka Dener Jaanimaa ning loodetavasti annab see lisavariatsoone nii rünnakul kui ka kaitses. Olime Austria vastu ülekaalus mängimisel raskustes ja selles on Mait ekspert," hindas Sivertsson.

"Mängu tähtsus on kõigile teada, aga me üritame jääda rahulikuks ja võtame seda kui väljakutset. Kõige tähtsam on keskenduda oma tegemistele ning mitte võtta tabeliseisust lisapingeid. Kolm edasipääsu nimel võitlevat tiimi on küllalt võrdsed ja otsustavaks saavad pisiasjad," arvas Sivertsson.

Weber ja Božovic lisavad Austriale kogemust ja ohtlikkust