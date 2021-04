Tehva: praegu ma ei tahaks jalgpalliliitu juhtida, aga kunagi ei maksa öelda ei iial 

„Pealtnägija“ alustas Tehva minevikust, kus tutvustati, et Kalju praeguse juhi lapsepõlv ei olnud kerge: lapsepõlves isata kasvanud poisist sirgus noormees, kes pidi ühel hetkel kantseldama nii ratastoolis ema, tuntud pianisti ja muusikapedagoogi Irene-Maria Lindit, kui samas korteris elavaid napsulembeseid sugulasi. Sellest pinnasest hoolimata jõudis Tehva rikkuseni ja 1990. aastel oli ta tuntud nimi Eesti ööklubimaastikul.

Näiteks 2013. aastal mõisteti suuremahulises kokaiiniäris süüdi kaks Nõmme Kalju amatöörmeeskonna endist mängijat kui ka vahistamise hetkel esindustiimi üks suurimaid väravakütte Oliver Konsa. Enese seostamist kokaiinipallurite või hiljuti ka bordellipidajatega peab Tehva pahatahtlikuks laimuks, isegi kui mõni neist figureerib klubi mängudel VIP-loožis temaga koos tänaseni – näiteks Kalju endine juhatuse liige Tanel Aavik, kes istus kupeldamissüü tõttu viis kuud reaalselt vangis.

"Ma tean, kust need sahinad on tulnud," kommenteeris Nõmme Kalju president Tehva. "Kõik on tänaseks teada. Et oleks välja öeldud – kui seostatakse sellist asja, siis ei seostata minu isikut, vaid riigiettevõtet. See oli riigiettevõte, mis toodab määrdeaineid ja sealt tuli toode riigiettevõtte laost Eestisse."

Kui palju on Tehva ise narko- ja muude asjadega kursis?

"Mul on nulltolerants selliste asjadega. Ma ei joo, ma olen väga igav inimene. Kõik need, kes mind lähedalt tunnevad, teavad, et isegi shot alkoholi on minu jaoks liiast. Ma mäletan neid aegu, kui olin omanikuna meelelahutusasutuses ja ikka tulid sõbrad, et "kuule, teeme ühe shot'i" – iga baarmen teadis, et Kunole on vaja sinna valada Sprite'i. Mul pole kunagi olnud soovi kasutada mingeid aineid. Võib-olla on see sellepärast, et olen üles kasvanud perekonnas, kus oli alkoholiprobleem. Saanud lapsena sellise kogemuse ja näinud seda lähedalt, on see mind hoidnud nendest asjadest eemal. Ma olen elus teinud ühe sigareti – olin nelja- või viieaastane ja ma pätsasin vanaemalt Priima ja läksin Mustamäel voodi alla suitsu tegema. Ma panin voodi põlema," meenutas Tehva Pealtnägijas.

Tehva hetke kõige edukam ettevõtmine on Nõmme Kalju jalgpalliklubi, mille baas asub Hiiul. Kuigi Nõmme Kalju on võitnud Tehva käe all kaks meistritiitlit ja ühe Evald Tipneri karika, pani kõigele pitseri märtsi algul avalikuks tulnud seksuaalne väärkohtlemine. Endine lootustandev jalgpallitäht Mia Belle Trisna rääkis Kanal 2 saates "Õhtu", kuidas klubi üks teenekamaid treenereid brasiillane Getulio Fredo võttis temalt süütuse, kui tüdruk oli alles 14-aastane. Hiljem tuli ilmsiks veel kannatanuid. Tehva taunis Getulio käitumist, kuid väitis, et polnud teadlik seksuaalsuhetest ega väärkohtlemisest. Kui ilmusid välja kõlakad, et perverte esineb ka teistes klubides, näiteks Elvas, pidasid paljud seda Nõmme Kalju kontorist juhitud suhtekorralduslikuks pettemanöövriks.