7 VÕTIT | PSG jäi magama ja andis võtmed käest 

26aastasest vutimehest Marquinhosest sai Meistrite liigast kolmas mees, kes on skoorinud järjestikustel aastatel nii veerand- kui poolfinaalis. Varem on seda suutnud vaid sellised mehed nagu Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ja Antoine Griezmann (2015-16, 2016-17).

PSG avavärava järel tundus juba, et Prantsusmaa klubi on suuremad kaisukarud kaissu pakkinud ja mäng hakkab läbi saama. De Bryune’i värav oleks pidanud olema korralikuks äratuskellaks, aga selle asemel lasti endale otse karistuslöögist veel üks sise taguda ja siis jäädi ühe mehega ka vähemusse. Tõendus ja õpetus, et 1:0 eduseis ei ole piisav, et hakata muudele asjadele mõtlema ja uuest kohtumisest unistama.