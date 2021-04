VIDEO | Euroliigas selgus esimene nelja parima sekka pääseja 

"Me ei kaotanud enesekindlust ja näitasime, milline tiim oleme," ütles CSKA treener Dimitris Itoudis pärast matši. "See mäng näitas meeskonnaspordi tegelikku tähendust. Ilmselgelt tegi esmakordselt nii kõrgelt tasemel pallinud Iffe Lundberg suurepärase mängu, kuid seda võib öelda kõigi mängijate kohta. Palju õnne neile kõigile."

Clyburni sõnul oli seekordne nelja sekka pääs eriline. "Need kutid võitlesid kõvasti. Elasime tänavu üle palju raskusi, oli nii tõusud kui mõõnad. Olen uhke nende tüüpide üle: kuidas me võitlesime, kuidas koos mängisime," ütles ta.

Kõigil kolmes kohtumises koroonasse nakatanud peatreenerit asendanud Fenerbahce abitreener Erdem Can tunnistas, et kohtumise algus oli nende poolt tugev. "Kuid siis läksime lohakaks ja tekkisid probleemid, tegime pallikaotusi. Me ei suutnud teisel poolel reageerida ja sellest on kahju," lausus ta. Fenerbahce parimaks tõusis oodatult tagamees Nando de Colo, kes tõi 22 punkti.