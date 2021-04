Doping UUS ARENG: Andrus Veerpalu võib juba tänavu treeneritööga jätkata Toimetas Eigo Kaljurand , täna 09:55 Jaga: M

Andrus Veerpalu. Foto: Aldo Luud

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas aprilli keskel oma kodulehel, et nende silmis on eestlane Andrus Veerpalu süüdi veredopinguga seotud tegevustes ja tal on tegevuskeeld 2023. aastani. Nüüd on FIS pressiteadet muutnud.