Hübriidmasinat testinud Wilson rahustas rallifänne: sellel autol on võimu 

Autoralli MM-sari teeb järgmisel aastal revolutsiooni, sest algab hübriidide ajastu. Kuigi rallifännid ja -sõitjad on hooti skepitlised, kas uued masinad on WRC-sarja väärilised, siis M-Spordi testisõitja sõnul on uue ajamiga autol võimu enam kui küll.