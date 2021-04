BLOGI | Eesti korvpallikoondis sai teada EM-finaalturniiri vastased 

Ohjah... Mul saab vist enne tööpäev otsa, kui pallid akvaariumitesse lastakse. Põnev osa oli see, et loosimisel on Dirk Nowitzki, kuid mul oli loosimine hääletult, mistap ma tema juttu ei kuulnud. Aga eeldavasti oli sarnane jutt nagu kümnel teisel rääkinud mehel, et kõik on tore, korraldajamaad annavad endast parima ja muu tuim pr-jutt.