OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti korvpallikoondis saab teada EM-finaalturniiri vastased 

Neljandasse tugevusgruppi on jäänud Ukraina ja Soome, kellest võiks eelistada viimasega mängimist. Ukraina võiks ideeliselt korvialuse mehitada NBAs palliva Alex Leni ja Barcelona tähe Artem Pustovoiga, äärele on võtta Detroit Pistonsit esindav Svjatoslav Mihailjuk. Iseküsimus on, kas need kolm meest tõmbvad rahvusmeeskonna särgi selga. Soome koondise võimalik suurim staar on Chiago Bullsis palliv 213 cm pikkune Lauri Markkanen.