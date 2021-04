Eesti käsipalliliit pikendas Rootsi treeneriga lepingut 

"EKLi juhatusel oli küllalt selge seisukoht – senini tehtud töö on hea, aga kindlasti mitte lõpetatud. Kahjuks pidurdas koroonaviirus viimasel aastal laiemapõhjalist ja eriti just noortega planeeritud tööd. Usume, et Thomasel ja Jannel on Eesti käsipallile veel palju anda ning esimestele arengusammudele järgnevad uued," vahendab portaal handball.ee EKLi peasekretär Pirje Orassoni.

Kui esimeses kaheksas mängus Sivertssoni taktikepi all pidi Eesti vastase paremust tunnistama, siis järgmisest kuuest kohtumisest on pooled võidetud. Mullu jaanuaris alistati kahel korral Luksemburg ja edeneti käimasoleva EM-valikturniiri teise faasi ning tosin kuud hiljem oldi Põlvas üle Bosnia ja Hertsegoviinast.

"Ei olnud keeruline nõustuda uue lepingupakkumisega. Hindaks, et meie projekt või töö on alles kuskil poole peal. Eesti rahvusmeeskonnaga töötada on nii minu kui ka Janne jaoks väga põnev ja me vaatame entusiastlikult tulevikku. Iga päevaga õpime meeskonnasiseselt üksteist paremini tundma," lausus Sivertsson pärast lepingu allkirjastamist.