Cristiano Ronaldot vägistamises süüdistatav naine tahab 66 miljoni euro suurust hüvitist 

Küsimuse all on 2009. aasta juunis Las Vegases juhtunu. Ronaldoga ööklubis kohtunud naise sõnul jalgpallur hiljem vägistas teda oma hotellitoas. 2010. aastal maksis sportlane naisele 372 000 eurot hüvitise, lisaks kirjutati alla lepitus- ja konfidentsiaalsuslepingule.

2019. aastal esitas naine aga Ronaldo vastu uue tsiviilhagi ja ütles, et oli allkirjastamise ajal vaimselt ebastabiilses seisundis ja surve all. Tema advokaadid on koostanud nimekirja enam kui 60 inimesest, keda nad sooviksid näha kohtus tunnistajana. Seal on näiteks 2009. aastal juhtumit uurinud politseinikud, Ronaldo agent Jorge Mendes ja Juventuse esimees Andrea Agnelli.

Ronaldo on seni juhtunud eitanud ja pole end pahateos süüdi tunnistanud. "Ma tungivalt eitan minu vastu esitatud väiteid. Vägistamine on jube kuritegu, mis on kõigiti minu põhimõtete vastu. Kuigi soovin oma nime puhtaks pesta, siis ma ei taha seda muuta meediasündmuseks. Seda teevad inimesed, kes soovivad ennast minu abil turundada," vahendas Soome ajaleht Ilta-sanomat Ronaldo 2018. aastal räägitut. "Minu südametunnistus on puhas ja see võimaldab mul rahulikult uurimise tulemusi oodata."