Spordivaria Pealinna sportlaste elu Tartus ehk Väikeses puust linnas, kus on väidetavalt kruusateed ja sõidetakse hobustega Kaspar Koort

KAKS KEVINIT: Tammeka tallinlastest jalgpallurid Kevin Mätas (vasakul) ja Kevin Aloe on eluga Tartus igati rahul ning soovitavad pealinna inimestel sagedamini seda kena linnakest väisata. Foto: Aldo Luud

Tallinna ja Tartu vastandumine näib olevat sama vana kui maailm. Mereäärse metropoli elanikud on enda arvates rikkamad, ilusamad ja igapidi eesrindlikumad, kui kusagil perifeerias toimetavad tartlased, samal ajal kui Taaralinna kodanikud rõhuvad oma vaimsele üleolekule. Muidugi on pealinna tuled enda rüppe meelitanud ka hulgaliselt tartlasi, sportlasi teiste seas, kuid on esinenud ka juhtumeid, kui tallinlased on sattunud elama hoopis Tartusse. Ning üllatus-üllatus, nende kogemused selles väikses puust asumis pole olnud sugugi nii kohutavad, kui mõned pealinna saksad võiks irooniliselt arvata.