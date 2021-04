Jalgpall Andres Must | Kes on Julian Nagelsmann? Andres Must , täna 16:27 Jaga: M

NOOR GEENIUS: Julian Nagelsmann peab Bayerni järgmisel viiel aastal Saksamaa meistriks tüürima. Foto: Reuters/Scanpix

Pealkirjas esitatud küsimusele võiks jalgpalliruumi sobituvalt ning päevakajalisust arvesse võttes vastata, et tegemist on RB Leipzigi tänase peatreenerina, kellest juuli alguses saab Saksamaa edukaima klubi Müncheni Bayerni peatreener. Lakoonilisus, mis selles vastuses äärmuse on leidnud, ei saa aga kuidagi meie uudishimu rahuldada. Niisiis haarakem sirutusulatusse sattuva saksakeelsele kirjavara järele, säilitagem lootus, et kujutlusvõime selle materjaliga kombineerides liialt jalutama ei lähe ning püüdkem moodustada sõnamosaiik, mis vähemalt kergema raputamise üle elab.