Korvpall Andres Sõber: „Me oleme ju kääbusriik ja arvame, et peame kindlasti võitma Ukrainat ja Suurbritanniat? Lõpetage ära!" Kaarel Täll , täna 18:00

Andres Sõber ja koondise tähtmängija Maik-Kalev Kotsar. Foto: Tatjana Iljina

„Just kuulsin, kui üks tuntud kossumees ütles, et siit alagrupist peab edasi saama. Tead, käigu kuradile! Ei pea! Kust otsast peab? Me oleme ju kääbusriik ja arvame, et peame kindlasti võitma Ukrainat ja Suurbritanniat? Lõpetage ära!“ mõtiskles armastatud korvpallitreener Andres Sõber 2022. aasta EM-finaalturniirist. Eesti korvpallikoondis kuulub ühte alagruppi Kreeka, Itaalia, Horvaatia, Ukraina ja Suurbritanniaga. Edasi pääseb neli paremat.